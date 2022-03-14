В Совфеде назвали правильной идею переноса штаб-квартиры ООН из США

Перенос штаб-квартиры Организации Объединенных Наций из США в нейтральную страну был бы абсолютно правильным решением. Об этом в понедельник, 14 марта, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это (перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. — Ред.) было бы абсолютно правильным решением. Ее надо переносить в нейтральное государство. Я во всяком случае думаю, что из европейских стран наиболее подходящей является Австрия. Но почему бы не подумать и о каких-нибудь среднеазиатских странах, которые соблюдают нейтралитет», — подчеркнул он.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев отметил, что стоило бы перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, США в другую страну, а также уравнять роль всех стран на принятие решений во избежание эскалации международной обстановки.

Также 14 марта директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что РФ поддерживает идею о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. По его словам, такие изменения позволили бы снять «лишнее напряжение со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности». Кроме этого, он отметил, что такой шаг сделает работу организации «менее политизированной, чем сейчас», передает «Газета.ru».

Вместе с тем Ильичев указал на то, что в соответствии с соглашением между ООН и правительством США от 26 июня 1947 года о месторасположении центральных учреждений организации «местопребывание ООН может быть перенесено из района центральных учреждений (Нью-Йорка) только по решению организации».

Основная штаб-квартира Организации Объединенных Наций находится в США, однако существуют также дополнительные офисы в Вене, Женеве и Найроби.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида указал на необходимость провести реформу Совета Безопасности ООН на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Соответствующее заявление японский премьер сделал в ходе выступления на съезде правящей Либерально-демократической партии, при этом не уточнил, о каких именно изменениях идет речь.

В число постоянных членов Совбеза ООН входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

28 февраля США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата на фоне проведения РФ специальной операции в Донбассе.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ и признании Москвой независимости республик, а также документы о дружбе и взаимопомощи. 24 февраля была начата спецоперация по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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