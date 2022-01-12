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В Совфеде назвали позитивным факт проведения заседания Совета РФ–НАТО

12 января 2022, 21:15  •  56 • Политика
Сам факт того, что переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности состоялись, является позитивным моментом. Об этом в среду, 12 января, заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
«Мне кажется важным, что после того, как РФ четко и понятно сформулировала свою позицию по вопросам международного положения, стратегической стабильности, баланса интересов между РФ и Североатлантическим блоком, военно-политической безопасности и передала их нашим партнерам, эта встреча состоялась. Это, несомненно, позитив, потому что всегда лучше обсуждать вещи, глядя друг другу в глаза, чем отсиживаться в траншеях и окопах информационной войны, что, к сожалению, на Западе научились делать очень искусно и иногда цинично», — сказал он.
Сенатор также выразил надежду на то, что такие консультации с участием дипломатов, военных и специалистов других профилей будут продолжены, а стороны смогут выйти на понятный язык диалога, который приведет к решению конкретных вопросов.
Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что организация готова открыть представительство в Москве, добавив, что альянсу нужен диалог с Россией. Также он назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он рассказал, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».
Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
После встречи делегаций России и США замглавы МИДа Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также замминистра указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.
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