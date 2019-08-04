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В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме

04 августа 2019, 22:54  •  67 • Украина
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
 
© РИА Новости
 

«Фактически Вашингтон спровоцировал кризис на Украине… Соответственно, США будут придерживаться этой позиции: признать законным референдум в Крыму — это фактически признать госпереворот и признать то негативное воздействие, которое США оказали на развитие ситуации на Украине в 2014 году», — пояснила Тимофеева.

Она отметила, что американцы будут настаивать на необходимости возвращения Крыма Украине, не задумываясь о том, что тем самым они «попирают все международные нормы».

«Потому что Крым вошёл в состав Российской Федерации по процедуре референдума, это был выбор крымчан, и оспаривать его не уполномочен в пределах нашего земного шара никто. Потому что это право на самоопределение и право отвечать за своё будущее и за свою судьбу», — заключила сенатор.

Ранее Помпео заявил, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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