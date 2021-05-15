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В Совфеде назвали пиаром слова украинского депутата о претензиях на Кубань

15 мая 2021, 02:30  •  70 • Политика
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ответ на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что Кубань должна принадлежать Украине, объяснил, что украинская сторона позволяет себе подобные высказывания с одной целью — «попиариться и привлечь внимание».
По его мнению, довод, например, с «украинскими фамилиями» на Кубани не имеет под собой никаких оснований, поскольку как в России, так и на Украине есть много людей, фамилии которых заканчиваются на «о» и на «ов».
«Я думаю, что он делает правильные заявления, потому что Кубань должна принадлежать Украине, которая будет находиться в составе Российской Федерации. По его логике, Украина должна принадлежать России», — заявил Джабаров в разговоре с «Известиями».
Парламентарий добавил, что слова Гончаренко не что иное, как «бред политического авантюриста и сумасшедшего».
«Украина получила государство от России. При этом получила территорий значительно больше, чем то, в каких границах она была исторически. Это был подарок большевиков, которые отдали Донбасс, Херсон, Луганск и так далее», — резюмировал Джабаров.
Также заявление Гончаренко ранее прокомментировала член Совета Федерации Ольга Ковитиди, отметив, что, «вместо того чтобы заниматься делом и помогать людям, украинские политики продают землю на Марсе, вспоминают об отдыхе в Крыму и посягают на земли Российской Федерации, на этот раз Кубани».
О том, что Кубань должна принадлежать Украине, Гончаренко заявил ранее в этот день. Свою позицию политик аргументировал тем, что российский регион относится к территории «украинских этнических земель».
По его словам, на Кубани еще 100 лет назад разговаривали на украинском языке, что свидетельствует о том, что эти территории были «отрезаны от Киева волею судьбы».
Гончаренко в 2019 году уже заявлял о притязаниях Киева на Кубань. 18 декабря он призвал «заполучить» данный российский регион в свою сферу влияния и превратить его в «украинскую Кубу». Тогда он рассказывал, что в начале XX века на территории Кубани проживало более 62% украинцев. Однако позднее этот показатель уменьшился до 4%.
При этом, согласно переписи населения России в 2010 году, на территории Краснодарского края проживает менее 2% украинцев.
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