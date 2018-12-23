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В Совфеде назвали очередную резолюцию ООН по Крыму «антироссийским политическим заказом»
23 декабря 2018, 11:54 • 85 • Украина
Сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила, что Генассамблея ООН «скомпрометировала себя принятием резолюций, которые являются очевидным антироссийским политическим заказом».
© Владимир Федоренко РИА Новости
Так сенатор прокомментировала решение Генассамблеи поддержать предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека на полуострове.
По её словам, документ «находится в противоречии с Уставом ООН».
«Нас, крымчан, возмущает, что резолюция ООН вынесена в условиях системного неисполнения Украиной 13-го доклада ООН от марта 2016 года, в соответствии с которым ООН потребовала от Киева предоставления результатов официального расследования нарушений Украиной прав человека в Крыму во время блокады, организованной украинской властью. Вынесенная Генассамблеей ООН резолюция не соответствует основным принципам международного права, грубо пренебрегает правами человека и гражданина», — подчеркнула она.
Ковитиди также добавила, что данная резолюция «требует жёсткой оценки, поскольку является попыткой грубого вторжения в вопросы государственного суверенитета России».
Ранее Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
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