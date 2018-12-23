В Совфеде назвали очередную резолюцию ООН по Крыму «антироссийским политическим заказом»

Сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила, что Генассамблея ООН «скомпрометировала себя принятием резолюций, которые являются очевидным антироссийским политическим заказом».

Так сенатор прокомментировала решение Генассамблеи поддержать предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека на полуострове.

По её словам, документ «находится в противоречии с Уставом ООН».

«Нас, крымчан, возмущает, что резолюция ООН вынесена в условиях системного неисполнения Украиной 13-го доклада ООН от марта 2016 года, в соответствии с которым ООН потребовала от Киева предоставления результатов официального расследования нарушений Украиной прав человека в Крыму во время блокады, организованной украинской властью. Вынесенная Генассамблеей ООН резолюция не соответствует основным принципам международного права, грубо пренебрегает правами человека и гражданина», — подчеркнула она.

Ковитиди также добавила, что данная резолюция «требует жёсткой оценки, поскольку является попыткой грубого вторжения в вопросы государственного суверенитета России».

Ранее Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.