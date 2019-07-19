|
В Совфеде назвали неправовым решение суда продлить арест Вышинскому
19 июля 2019, 16:54 • 39 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение Подольского суда Киева продлить арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября.
Reuters
«Это совершенно неправовое решение, основанное вовсе не на нарушении закона Кириллом Вышинским. Нет никаких доказательств того, в чём его обвиняют. Это исключительно политическое решение. Этим и объясняется продление ареста до 19 сентября. Хотя, по большому счёту, его не просто должны были отпустить, — сам его арест незаконен. Вышинского задержали исключительно по политическим мотивам», — сказал Цеков.
По словам сенатора, в отношении журналиста украинская сторона должна была поступить намного гуманнее и «смягчить уже принятые меры».
Ранее Подольский суд Киева в ходе заседания продлил арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 июля 2019, 03:24
|
12 июля 2019, 22:39
|
18 июля 2019, 02:09
|
15 июля 2019, 02:39
|
12 июля 2019, 19:09
|
18 июля 2019, 02:09
|
18 июля 2019, 11:39