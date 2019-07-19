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В Совфеде назвали неправовым решение суда продлить арест Вышинскому

19 июля 2019, 16:54  •  39 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение Подольского суда Киева продлить арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября.
 
Reuters
 

«Это совершенно неправовое решение, основанное вовсе не на нарушении закона Кириллом Вышинским. Нет никаких доказательств того, в чём его обвиняют. Это исключительно политическое решение. Этим и объясняется продление ареста до 19 сентября. Хотя, по большому счёту, его не просто должны были отпустить, — сам его арест незаконен. Вышинского задержали исключительно по политическим мотивам», — сказал Цеков.

По словам сенатора, в отношении журналиста украинская сторона должна была поступить намного гуманнее и «смягчить уже принятые меры».

Ранее Подольский суд Киева в ходе заседания продлил арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

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