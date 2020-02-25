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В Совфеде назвали неоригинальным план Киева по возвращению Крыма

25 февраля 2020, 20:39  •  17 • Политика
Высказывания Киева о планах по «деоккупации» Крыма выглядят неоригинально и являются сплошной выдумкой. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Он отметил, что в украинских СМИ появилась информация о существовании нескольких кейсов по «избавлению Крыма от оккупации».
«Все разговоры по деоккупации Крыма — сплошные выдумки. Уверен, что никакого реального плана нет, никакой деоккупации в их понимании не будет», — цитирует сенатора «РИА Новости».
Цеков подчеркнул, что «деоккупация» Крыма произошла в 2014 году после воссоединения с Россией, потому что сейчас жители республики «живут в мире и согласии».
Ранее во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев разрабатывает план по возвращению Крыма в состав Украины.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

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