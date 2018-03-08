Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Пентагоне утверждают, что Россия хочет сменить миропорядок и разобщить НАТО
Сотрудник полиции покончил с собой недалеко от резиденции президента Порошенко
Все равно поеду в Крым: В штабе Собчак ответили на внесение светской львицы в ба...
Врач-психиатр - о дебатах: Я бы "запикал" не только мат, но и весь это балаган
Главная / Украина

В Совфеде назвали «началом истерики» заявление Порошенко о «разрушении» России

08 марта 2018, 15:54  •  318 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который заявил, что Россию ждёт «разрушение» из-за спора между «Газпромом» и «Нафтогазом».
 
РИА Новости
 

«Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придётся что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают. Как только будет завершено строительство «Северного потока — 2», украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла. Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — заявил он.

Джабаров также отметил, что «легитимность самого Порошенко весьма сомнительна», поэтому его высказывание о соблюдении законов вызывает много вопросов.

«Мы знаем, как он пришёл к власти, помним о государственном перевороте. Выборы были поспешные и прошли под дулом автомата. В предречении разрушения России он просматривает будущее своей страны», — добавил сенатор.

Ранее Порошенко заявил, что Россия не выполняет решение Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом», в связи с чем страну ждёт «разрушение». 

Украинский премьер Владимир Гройсман рассказал, что на Украине приступили к аресту имущества, которое принадлежит «Газпрому». 

В Совете Федерации прокомментировали ФАН намерение киевских властей арестовать имущество российской компании. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

318
Источник
Похожие новости
08 марта 2018, 09:24
В Госдепе похвалили граждан Украины за экономию газа
08 марта 2018, 15:54
Порошенко предсказал «разрушение» России из-за газового спора
08 марта 2018, 15:54
Радикалы пообещали заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России

Загрузка...
08 марта 2018, 02:54
«Игра на нервах»: к чему может привести противостояние между Петром Порошенко и МВФ
08 марта 2018, 19:09
Сотрудник полиции покончил с собой недалеко от резиденции президента Порошенко
07 марта 2018, 21:54
Премьер Украины поручил изучить возможность ареста активов "Газпрома" по всему миру
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 марта 2018, 06:54
«Чёрный лебедь» полетел?
02 марта 2018, 02:52
Нагнуть Газпром
02 марта 2018, 04:09
Россия не сможет себе позволить Су-57: Шведы убеждены, что денег у страны банально нет
03 марта 2018, 22:24
Кондолиза Райс призвала руководство США заканчивать с "российским делом"
02 марта 2018, 20:09
Реакция на реакцию: как западные СМИ остались «в восторге» от оценки послания Путина главредом RT
04 марта 2018, 16:09
Эксперт: Последние три года мир с США держится на утечках о разработках нового российского оружия
02 марта 2018, 17:09
Путин прав: Политики и эксперты США подтвердили бесполезность американской ПРО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.