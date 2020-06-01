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В Совфеде назвали ложью обвинение России в причастности к беспорядкам в США

01 июня 2020, 13:55  •  110 • Политика
После предположения, высказанного бывшим советником по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс, о том, что в американских протестах из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда есть «русский след», худшее, что может сделать Россия, — это начать оправдываться. Такое мнение высказал в понедельник, 1 июня, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Он назвал утверждение Райс абсолютно лживым. «С одной стороны, это выглядит как нелепость, но с другой стороны, мы все ее давно ждали. И вот это обвинение прозвучало. Весь мир видел, с чего начались эти протесты, как полицейский убивал темнокожего, весь мир видел, как в рядах появились мародеры, как всё это расползалось по территории всех Соединенных Штатов», — отметил сенатор в эфире НСН.
По его словам, Райс женщина образованная и вменяемая. «Но это четкая задача — увести внимание от собственных проблем в сторону того, что это кто-то разжигает извне. Как России на это реагировать? Никак! На это нельзя реагировать всерьез. Было бы самой большой нелепостью, если бы кто-то из наших официальных лиц на это официально среагировал», — заявил парламентарий.
Беспорядки в США начались с Миннеаполиса, штат Миннесота, где афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими, пишет RNS. В Сети появилось видео, на котором стражи порядка надели на мужчину наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. На кадрах Флойд несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Мужчина скончался в реанимации. После этого в крупных городах Соединенных Штатов, в том числе в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Атланте, Лас-Вегасе и Фергюсоне, вспыхнули протесты.
Президент страны Дональд Трамп ввел режим ЧС в Миннеаполисе и еще в 40 городах, в том числе и в столице. Мэр Миннеаполиса установил в городе комендантский час. С 28 мая полицейские задержали почти 1,7 тыс. протестующих в 22 городах.
Сьюзан Райс заявила в одном из телеинтервью, что не удивилась бы, узнав, что в беспорядках есть «русский след», сообщает телеканал «360». Такие выводы она сделала, опираясь «на собственный опыт».

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