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В Совфеде назвали критичной ситуацию с госдолгом на Украине

02 января 2019, 12:24  •  181 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в разговоре с RT решение Украины направить на обслуживание государственного долга в 2019 году более 145 млрд гривен.
 
Reuters
 

«Ситуация, конечно, критичная. Сумму долга они, возможно, и закроют. Но будут это делать за счёт экономии на социальных программах и повышения налогов для граждан. То есть руководство страны перекладывает все свои ошибки на плечи рядовых жителей», — считает сенатор.

Цеков обратил внимание, что «на Украине сейчас надеются на помощь Международного валютного фонда и различных государств, которые выдают стране кредиты».

«Фактически эти кредиты как раз и будут направлены на погашение госдолга. О том, что Украина находится в хроническом преддефолтном состоянии, говорят уже многие в самой стране, в том числе на уровне руководителей. Положение усугубляется ещё и тем, что Киев следует санкционной политике США. В конце концов наступит ситуация, когда они будут не в состоянии выплачивать свои долги», — заключил он.

Ранее на Украине собрались направить на обслуживание госдолга в 2019 году более 145 млрд гривен, что составляет 13,06% всех расходов бюджета на текущий год.

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