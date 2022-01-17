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В Совфеде назвали формат G7 ничего не решающим элитным полком
17 января 2022, 15:35 • 127 • Политика
Формат G7 давно превратился в «элитный полк», который на самом деле ничего не решает. Об этом в понедельник, 17 января, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, оценивая вероятность возвращения РФ в «Большую семерку».
По его словам, многие лидеры G7 настойчиво говорят о том, что готовы пригласить Россию в этот формат, однако пока это не кажется возможным.
«А спросили ли они Москву, собирается ли она возвращаться? Наш президент неоднократно говорил о том, что есть более весомые форматы. Например, G20, в которой представлены страны, которые играют важную роль на международной арене в настоящее время. «Большая семерка» превратилась давно в элитный полк, который ничего не решает на самом деле. Приходить туда, чтобы нас поучали, мы не хотим», — подчеркнул сенатор.
Накануне депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер в интервью «Известиям» рассказал, что возвращение России в формат G7 желательно. По его мнению, это может случиться, когда будет достигнут прогресс по тем вопросам, которые обсуждаются сегодня.
В «Большую семерку» в настоящее время входят США, Канада, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Италия. Россия покинула объединение в 2014 году. При этом Москва отмечала, что не стремится обратно, так как данный формат не так эффективен, как «Большая двадцатка».
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