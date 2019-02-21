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В Совфеде назвали фантазиями заявление СБУ о схеме «вмешательства» России

21 февраля 2019, 18:54  •  60 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что ведомство раскрыло схему попытки «вмешательства» России в президентские выборы.
 
© РИА Новости
 

«Эти фантазии ничего кроме скептической улыбки вызвать не могут по той простой причине, что никакой нужды у России вмешиваться в украинские выборы просто нет. У нас нет кандидата, за которого бы мы болели. Москва всегда исходит из того, что все киевские процессы — исключительно их личное дело», — сказал Морозов.

По его словам, многое из происходящего на Украине Россию не устраивает.

«Но, тем не менее, выборы уж точно не наше дело. А технологии, которые называются в качестве инструмента нашего вмешательства, выглядят просто фантастически. Россия через депутат Рады выстраивает некие пирамиды. Проще сказать, что мы завезём туда каких-то инопланетян, которые будут голосовать так, как им подскажут. Эти сюжеты будут равноценны по фэйковости», — считает сенатор.

Ранее в СБУ сообщили, что раскрыли схему попытки «вмешательства» России в президентские выборы.

Проект якобы предполагал создание в избирательных округах «пирамид» и подкуп избирателей, а координатором был некий депутат Верховной рады.

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