Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому з...
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братски...
Главная / Политика

В Совфеде назвали безосновательными слова Макрона о «войне нового типа»

26 марта 2021, 22:35  •  48 • Политика
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа стоит перед «мировой войной нового типа», в том числе из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцины от коронавируса, безосновательны и абсолютно непродуманны. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Действительно, российская вакцина для борьбы с коронавирусом «Спутник V» появилась первой в мире, и научный журнал The Lancet признал ее уже одной из самых эффективных. При этом не совсем понятно, чем наш препарат мешает западным странам в распространении их вакцин. Мы же не ставим политические условия и не связываем передачу нашей вакцины с какими-то уступками», ― добавил он.
По словам сенатора, в настоящее время идет конкурентная борьба, в которую вмешиваются даже политики, хотя все и заявляют, что чем больше будет вакцин, тем быстрее человечество победит эту беду.
Ранее в этот день французский лидер сделал заявление на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за якобы предпринятых Россией и Китаем действий в области распространения вакцин от COVID-19. Макрон также призвал ЕС наращивать производство препаратов против коронавируса, чтобы стать лидером по данному направлению.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не согласны с заявлениями о якобы ведении «вакцинной войны» Россией и Китаем.
23 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в марте указывал на то, что Россия отвергает попытки Запада выставить Москву и Пекин в качестве авантюристов «вакцинной дипломатии», так как это не соответствует действительности. Он отмечал, что Россия и Китай с самого начала пандемии коронавируса являлись образцом открытости, сотрудничества и взаимопомощи в борьбе с инфекцией.
Первая в России и мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.
Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова
26 марта 2021, 12:30
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2"
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – "посылка" в 350 тонн из США
26 марта 2021, 18:00
Третья мировая объявлена: Первый укол от Франции
26 марта 2021, 00:35
США показали "голого короля". Джо Байден испугался Путина и ничего о нем не сказал
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемни...
26 марта 2021, 12:30
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2&quo...
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел ва...
26 марта 2021, 05:10
Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – &quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова
21 марта 2021, 01:25
Дмитрий Певцов показал реальные преступления чиновников: "Хороши масштабы?!"
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский народ
21 марта 2021, 14:15
Скандальное интервью Бориса Ельцина из "Бесогона" поставило всех в тупик
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю" задали прямой вопрос
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.