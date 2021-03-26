В Совфеде назвали безосновательными слова Макрона о «войне нового типа»

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа стоит перед «мировой войной нового типа», в том числе из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцины от коронавируса, безосновательны и абсолютно непродуманны. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Действительно, российская вакцина для борьбы с коронавирусом «Спутник V» появилась первой в мире, и научный журнал The Lancet признал ее уже одной из самых эффективных. При этом не совсем понятно, чем наш препарат мешает западным странам в распространении их вакцин. Мы же не ставим политические условия и не связываем передачу нашей вакцины с какими-то уступками», ― добавил он.

По словам сенатора, в настоящее время идет конкурентная борьба, в которую вмешиваются даже политики, хотя все и заявляют, что чем больше будет вакцин, тем быстрее человечество победит эту беду.

Ранее в этот день французский лидер сделал заявление на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за якобы предпринятых Россией и Китаем действий в области распространения вакцин от COVID-19. Макрон также призвал ЕС наращивать производство препаратов против коронавируса, чтобы стать лидером по данному направлению.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не согласны с заявлениями о якобы ведении «вакцинной войны» Россией и Китаем.

23 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в марте указывал на то, что Россия отвергает попытки Запада выставить Москву и Пекин в качестве авантюристов «вакцинной дипломатии», так как это не соответствует действительности. Он отмечал, что Россия и Китай с самого начала пандемии коронавируса являлись образцом открытости, сотрудничества и взаимопомощи в борьбе с инфекцией.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.