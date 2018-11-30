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В Совфеде назвали бессмысленным заявление Порошенко о плохих новостях для Путина

30 ноября 2018, 20:54  •  166 • Украина
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что у него есть «две плохие новости» для российского лидера Владимира Путина.
 
РИА Новости
 

«Первое заявление абсолютно верное. Только украинский народ должен решать, кто будет президентом Украины. Но это не значит, что господин Порошенко позволит ему решать. Поскольку его попытки ввести военное положение и обострить ситуацию говорят о том, что он пытается принять решение в этой ситуации. Так что это две плохие новости не для Владимира Путина, а для Петра Порошенко», — сказал сенатор.

Он также отметил, что «в отмене выборов есть только один выгодоприобретатель — господин Порошенко».

«Его рейтинг сейчас стремится к нулю после всех последних событий. Пусть он не рассказывает никому свои вещие сны. Стыдно слышать такие высказывания от главы государства. Мы надеемся, что украинский народ в конце марта 2019 года будет иметь право проголосовать и сделает достойный выбор. По поводу второй новости, это высказывание не поддаётся вообще никакой логике. Я не могу понять, в чём его смысл. В отмене выборов есть только один выгодоприобретатель — господин Порошенко. Другого, честного шанса выиграть у него просто нет», — заключил Джабаров.

Ранее Порошенко заявил, что у него есть «две плохие новости» для Путина.

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