В Совфеде назвали бесполезными слова Эрдогана об «аннексии» Крыма

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма никак не повлияют на положение полуострова, так как он навечно вернулся в состав России. Так «Известиям» в среду, 22 сентября, прокомментировал слова турецкого лидера член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Накануне Эрдоган сообщил, что территориальную целостность Украины необходимо сохранить. Он добавил, что Турция не признает «аннексию» Крыма, а также дополнил, что необходимо «прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар».

«Он повторяет это постоянно, другие должностные лица повторяют. Ну от их повторения ситуация с Крымом никак не изменится. Крым воссоединился с Россией, воссоединился навечно. Не понимать этого могут только политики, которые не являются реалистами», — заявил он.

Цеков также подчеркнул, что до воссоединения полуострова с Россией турецкая сторона не проявляла такую сильную озабоченность о положении крымских татар, в том числе не ощущалась ее помощь в решении их социально-экономических проблем.

Заявление о защите прав крымских татар, по мнению политика, направлено на подогревание конфликтных настроений среди них и дает надежду на возможность создания на полуострове крымско-татарской автономии.

«Но подобные решения — это вообще конфликт на территории Крыма. Если желают конфликта, то пусть дальше этих заявлений придерживаются. Но я отмечу, что мы с этой ситуацией внутри крымского сообщества справимся без вмешательств извне», — указал он.

Сенатор отметил, что на данный момент между русской и крымско-татарской общиной в Крыму ситуация мирная и спокойная и никакого конфликта нет и есть согласие в межнациональных и межконфессиональных вопросах.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь комментируя слова Эрдогана, назвал их недружественным выпадом в отношении России. Он посоветовал турецкому лидеру лично приехать в Крым и убедиться, что права всех народов полуострова гарантированы, в том числе и крымских татар.

Кроме того, Гемпель добавил, что турецкая сторона наступает на одни и те же грабли в вопросе Крыма, и слова об «аннексии» полуострова могут «дорого обойтись» турецкому президенту.

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. О непризнании итогов голосования на территории Крыма заявили Европарламент и ряд стран, среди которых Франция, Великобритания, Турция, Грузия, Украина.

Глава избирательной комиссии полуострова Михаил Малышев в свою очередь заявил, что отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму РФ на территории Крыма является примером двойных стандартов. По его словам, главное для крымчан — это признание выборов в России, а дополнительные инсинуации со стороны других государств не играют никакой роли.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Кремль не приемлет заявлений МИД Турции о нелегитимности выборов в Госдуму на территории Крыма. При этом, по словам Пескова, взаимодействие с Анкарой в интересах обеих сторон и Москва продолжит работу с турецкой стороной, надеясь на сближение позиций в конечном счете.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.