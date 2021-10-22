В Совфеде назвали беспардонным впутывание Путина в дела Евросоюза

Впутывать президента России Владимира Путина во внутренние конфликты и обвинять Москву в использовании в своих целях смуты среди членов Европарламента очень возмутительно и беспардонно со стороны этого объединения. Такое мнение высказал в пятницу, 22 октября, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее в этот день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в шантаже Варшавы из-за того, что Конституционный суд страны признал главенство национальных законов над европейскими. Он добавил, что в Польше не согласны с постоянно расширяющимися компетенциями Брюсселя, но будут говорить о том, как разрешить текущие споры, достигнув согласия путем диалога, а не конфликта и противостояния.

Многие европарламентарии оценили негативно слова польского премьера. Чтобы прервать его речь, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер указал на то, что заявление Моравецкого может быть использовано геополитическими оппонентами Евросоюза, в частности Россией. Вебер отметил, что такое выступление якобы порадует Путина, передает НСН.

Цеков выразил крайнее возмущение словами председателя ЕНП, назвав его заявления антироссийскими.

«Они ведут себя просто беспардонно. Они обсуждают какие-то внутренние проблемы и при этом считают своей обязанностью упомянуть Россию или Путина», — сказал он в беседе с порталом Lenta.Ru.

Политик отметил, что в ЕС уже привыкли винить в собственных неудачах кого угодно, но только не членов объединения. Цеков добавил, что в психиатрии есть понятие «навязчивая идея».

«Так вот я считаю, что подавляющее большинство европейских политиков не вполне здорово и страдает этим синдромом. Они не могут объективно оценивать ситуацию и не могут справиться со своими проблемами, не обвиняя в них кого-то, кто находится за пределами Евросоюза», — заключил сенатор.

Ранее, 7 октября, Конституционный суд Польши принял решение о том, что существует несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положением конституции республики. Это решение было принято после того, как поступил запрос о проверке превосходства одного закона над другим. Обращение в Конституционный суд поступило в марте от Моравецкого.

В совете министров Польши считают, что полномочия суда ЕС, которые заключаются в утверждении верховенства европейского права над конституцией страны, превышены. К такому мнению члены совета министров пришли после того, как Европейский суд юстиции решил, что очередная реформа польской судебной системы, связанная с Национальным судебным советом, может нарушать законодательство Евросоюза. Суд постановил, что при подтверждении нарушения принцип верховенства права Евросоюза накладывает на национальный суд обязанность не следовать этим поправкам.