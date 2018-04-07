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В Совфеде назвали абсурдным заявление Парубия о военной угрозе «Северного потока — 2» для Украины
07 апреля 2018, 11:09 • 39 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал абсурдными слова председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия о том, что запуск «Северного потока — 2» может нести военную угрозу украинской стороне.
© globallookpress.com © Jens Büttner/dpa
«Я вообще не помню, чтобы Парубий что-то умное говорил в своей политической карьере. Безусловно, абсурдом является его утверждение о том, что строительство «Северного потока — 2» может спровоцировать полномасштабное наступление России. Думаю, они больше должны концентрироваться на внутренних проблемах, потому что их страна фактически разрывается изнутри», — заявил сенатор.
Цеков также раскритиковал попытки украинских властей давить на Европу, заявляя о неких агрессивных планах Москвы, связанных со строительством российского газопровода.
«Что касается каких-то угроз для ЕС, то это полная чушь. Евросоюз заинтересован в строительстве «Северного потока — 2». Это исключительно коммерческий проект, который обеспечит их промышленность и бытовую сферу дешёвым газом, а также гарантирует надёжные поставки. Так мы расцениваем «Северный поток — 2», так его воспринимают в ЕС страны типа Германии. А у украинцев и американцев — политика, у тех, кто страдает русофобией, — Прибалтийские страны и Польша — тоже политика», — отметил парламентарий.
Ранее Парубий заявил, что запуск «Северного потока — 2» может представлять военную угрозу для Украины и Европы.
5 апреля депутатский корпус Украины выступил с призывом к мировому сообществу не допустить строительства российского газопровода.
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