В Совфеде напомнили о роли РФ в улучшении ситуации с COVID-19 в Италии

В Италии ситуация с эпидемией коронавируса начинает стабилизироваться в том числе и благодаря российской помощи. Об этом член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков заявил во вторник, 21 апреля, в интервью «Федеральному агентству новостей».

Таким образом сенатор отреагировал на сообщение премьер-министра Италии Джузеппе Конте, объявившего, что в течение недели представит план по ослаблению запретов и ограничений, введенных для борьбы с COVID-19.

«Помощь, оказываемая Россией Италии, несомненно, способствовала уменьшению числа заболевших и погибших от COVID-19», — заявил Цеков.

По его словам, Россия в отличие от многих других стран оказала существенную поддержку этому государству, ставшему самым большим очагом заражения в Европе.

«Наши специалисты прибыли очень быстро и вовремя включились в работу. Они проводили дезинфекцию улиц и помещений, лечили больных, проводили множество других противовирусных мероприятий», — подчеркнул Цеков.

Парламентарий отметил, что каждая обработанная дезинфекторами больница и каждый дом престарелых позволили не допустить еще большего заражения среди самых незащищенных слоев населения.

«Мы оказывали эту помощь искренне, причем в тот самый период, когда от Италии отвернулись другие страны Евросоюза... Поэтому без всяких сомнений можно сказать, что участие России легло в фундамент грядущей итальянской победы над коронавирусом», — заключил сенатор.

Накануне российские военные специалисты и военнослужащие подразделения РХБ защиты Вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в трех пансионатах для пожилых и людей с ограниченными возможностями в городах Пьярио, Альбино и Бонате-Сотто, передает телеканал «360».

Мэр города Бонате-Сотто Карле поблагодарил россиян за помощь, отметив важность проводимых мероприятий по дезинфекции, сообщает телеканал «Звезда».

В общей сложности обработано 71 здание и сооружение, более 600 тыс. кв. м внутренних помещений и более 90 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в Италии общее число заболевших достигло 181 228 человек, умерли 24 114 пациентов, выздоровели ― 48 877.