В Совфеде констатировали утрату Зеленским контроля над ситуацией на Украине

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди 4 марта заявила, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно утратил контроль над ситуацией в своей стране.

«Зеленский, и ранее не контролировавший ситуацию на Украине, в настоящий период времени вследствие своего болезненного психоэмоционального состояния, по свидетельствам самих украинских СМИ, вызванного наркотической зависимостью, окончательно утратил контроль за всем происходящим на Украине», — сказала Ковитиди в беседе с «Известиями».

Сенатор отметила, что поручение Зеленского выдать оружие гражданскому населению опасно прежде всего для самих украинцев.

«Оружие на Украине выдавали всем желающим, в том числе лицам с психическими заболеваниями, психологическими расстройствами, лицам, освобожденным из мест лишения свободы, несовершеннолетним. Утрата Зеленским контроля над диверсионными группами с иностранными наемниками несет реальные риски для европейской архитектуры безопасности», — заявила она.

Ковитиди добавила, что «пресеченная российскими военными преступная попытка украинской диверсионной группы осуществить провокацию на прилегающей к Запорожской АЭС территории, была задумана украинской властью для создания очага радиоактивного заражения в Европе».

«Очевидно, что существующий на Украине режим опасен, болен и антинароден», — заключила сенатор.

О том, что на территории Запорожской АЭС произошел пожар, сообщалось в ночь на 4 марта. Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано. Позже пожар был ликвидирован. В Международном агентстве по атомной энергии подтвердили, что пожар не затронул основное оборудование.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, украинские националисты ночью предприняли попытку провокации у Запорожской АЭС, пытались открыть огонь по ней.

24 февраля Ковитиди заявляла, что Зеленский недостаточно квалифицирован для выполнения своих профессиональных обязанностей. Так сенатор прокомментировала обращение украинского лидера к россиянам, в котором он на русском языке заявил, что различия между русскими и украинцами — «это не повод быть врагами».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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