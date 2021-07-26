В Совфеде исключили пересмотр принадлежности Курил

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил в понедельник, 26 июля, что РФ заинтересована в развитии экономического взаимодействия с Японией, однако ни о каком пересмотре итогов Второй мировой войны речи быть не может.

«Речь идет о сугубо экономических и финансовых вопросах, связанных с развитием Дальнего Востока, Сахалинской области и, в частности, Курил», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории. Также он анонсировал беспрецедентные меры стимулирования инвестиций в острова. Так, налогоплательщиков могут освободить от налога на прибыль, НДС, имущественного налога, налога на землю, на транспортные средства. По его словам, пониженная ставка страховых взносов на островах сохранится.

Однако генсек японского правительства Кацунобу Като заявил, что в Токио намерены выразить протест российской стороне в связи с визитом Мишустина на курильский остров Итуруп, который Япония считает своей территорией.

Като также подчеркнул, что власти государства «внимательно отнеслись» к словам президента России Владимира Путина об «уникальных и беспрецедентных» предложениях по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил.

Позднее в этот день посол России был вызван в МИД Японии для выражения протеста.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирного договора. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.