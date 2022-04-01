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В Совфеде допустили выход Аджарии из состава Грузии

01 апреля 2022, 18:00  •  78 • Политика
Аджария может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и выйти из состава Грузии. Об этом заявил 1 апреля зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Об этом он заявил после слов президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях против России.
«С учетом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье», — написал он в Telegram-канале.
По его мнению, решение Тбилиси «присоединиться к антироссийским санкциям» скажется на грузинском народе.
«Доходы от торговли с Россией упадут до минимума, поставки из РФ жизненно важных для Грузии товаров тоже. Место грузинских товаров в РФ займут другие. Приток российских туристов явно обрушится», — отметил Климов.
Ответственность за действия властей ляжет на само грузинское руководство.
«Таким образом, ведомая Вашингтоном тотальная война с Москвой чужими руками приносит всё новые жертвы и разрушения тем, кто включается в это губительное противостояние на стороне недружественных нам государств», — заключил сенатор.
Автономная Республика Аджария входит в состав Грузии, большинство ее жителей исповедуют ислам. В 2003–2004 годах произошел конфликт между властями автономии и Тбилиси. Но Михаилу Саакашвили, на тот момент занимавшему пост президента Грузии, удалось сохранить республику в составе страны.
30 марта президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что страна предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ в ближайшее время. Все соответствующие юридические процедуры планируется завершить 10 апреля, после выборов президента.
Президент Абхазии Аслан Бжания поприветствовал стремление Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках РФ.
Позже Бибилов заявил о возможном проведении референдума, добавив, что его страна намерена войти в состав России как субъект, а затем инициировать процедуру объединения с Северной Осетией, которое он назвал необходимым.
В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы — Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ, ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.
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