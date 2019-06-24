В Совфеде допустили новые ограничения в отношении Грузии

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может принять новые ограничительные меры в отношении Грузии, если продолжится дискриминация русскоязычных граждан.

«Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго», — сказал Клинцевич.

Сенатор обратил внимание на сообщения о том, что в Тбилиси ряд кинотеатров приостановил показ фильмов на русском языке. Политик назвал соответствующие действия «бойкотом русскоязычных зрителей», передает «Интерфакс» в воскресенье, 23 июня.

Говоря о запрете авиасообщения между РФ и Грузией, сенатор сказал, что, как показал опыт, даже стране с мощной отлаженной туристической инфраструктурой не удалось найти замену российским туристам.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. На следующий день Минтранс РФ объявил, что с 8 июля также будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что документ стал вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси.

20 июня в грузинской столице разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский делегат, член Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.

Позже ситуация накалилась, в центре Тбилиси начались массовые демонстрации. Представители оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре города. В ходе акций протеста, переросших в стычки с полицией, один человек погиб, не менее 240 пострадали. Еще свыше 300 демонстрантов были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя беспорядки, заявила, что раскол в грузинском обществе никому не идет на руку, кроме Москвы. Также она назвала Россию врагом и оккупантом и добавила, что все, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают «российскую политику».