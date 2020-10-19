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В Совфеде допустили начало работы обновленного Госсовета в этом году
19 октября 2020, 15:00 • 75 • Политика
Государственная дума может рассмотреть президентский законопроект о Госсовете в ноябре. После этого начнется формирование состава обновленного органа, подтвердили «Известиям» в Совете Федерации.
Таким образом, обновленный Госсовет может начать работу уже в 2020 году.
«Поскольку это президентский законопроект, мы постараемся очень быстро его рассмотреть и передать в верхнюю палату. Думаю, что это произойдет в первой половине ноября», — подтвердил «Известиям» ускоренный порядок принятия документа первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
По его словам, Госсовет образован указом президента 1 сентября 2000 года, но десятки лет он не был прописан в Конституции. Сейчас у него появляется другой статус, это самое важное, подчеркнул парламентарий.
Среди новаций, предложенных президентом Владимиром Путиным, — запрет на участие в работе Госсовета лиц с иностранным гражданством или видом на жительство, а также счетами и ценностями в иностранных банках.
Для решения текущих вопросов деятельности в Госсовете создается президиум, персональный состав которого определяется председателем — президентом России. Обеспечивать деятельность Госсовета будут комиссии.
Эксперты считают, что судьба обновленного Госсовета во многом будет зависеть от задач, которые ему поставят, а также от работы его аппарата.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Будет принято: обновленный Госсовет может начать работу в этом году
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