В Совфеде допустили начало работы обновленного Госсовета в этом году

Государственная дума может рассмотреть президентский законопроект о Госсовете в ноябре. После этого начнется формирование состава обновленного органа, подтвердили «Известиям» в Совете Федерации.

Таким образом, обновленный Госсовет может начать работу уже в 2020 году.

«Поскольку это президентский законопроект, мы постараемся очень быстро его рассмотреть и передать в верхнюю палату. Думаю, что это произойдет в первой половине ноября», — подтвердил «Известиям» ускоренный порядок принятия документа первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

По его словам, Госсовет образован указом президента 1 сентября 2000 года, но десятки лет он не был прописан в Конституции. Сейчас у него появляется другой статус, это самое важное, подчеркнул парламентарий.

Среди новаций, предложенных президентом Владимиром Путиным, — запрет на участие в работе Госсовета лиц с иностранным гражданством или видом на жительство, а также счетами и ценностями в иностранных банках.

Для решения текущих вопросов деятельности в Госсовете создается президиум, персональный состав которого определяется председателем — президентом России. Обеспечивать деятельность Госсовета будут комиссии.

Эксперты считают, что судьба обновленного Госсовета во многом будет зависеть от задач, которые ему поставят, а также от работы его аппарата.

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Будет принято: обновленный Госсовет может начать работу в этом году