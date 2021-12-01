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В Совфеде дали совет Украине после строгого заявления Путина
01 декабря 2021, 10:40 • 133 • Политика
Агрессия против России может дорого обойтись Незалежной
Украинские государственные деятели на регулярной основе позволяют себе весьма смелые и далеко не дружественные заявления в отношении нашей страны. Незалежные постоянно грозятся перейти от слов к делу. Уже давно начались разговоры о размещении ракетных комплексов на украинской территории. Однако, как напомнил известный сенатор Алексей Пушков, за такие действия можно серьезно схлопотать.
Член Совета Федерации прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что важнейшей задачей киевского режима является налаживание отношений с ближайшим соседом и исторически братским государством Россией. Агрессивные действия в этом направлении могут привести к непоправимым последствиям.
Путин напомнил о "красных линиях", переход которых в Незалежной может обернуться катастрофой. Вряд ли кто-то выиграет от глобального конфликта. На этом фоне Алексей Пушков дал совет украинским государственным деятелям, а также европейским и американским властям. Он подчеркнул, что Владимир Владимирович слов на ветер не бросает, и к его заявлению нужно отнестись максимально серьезно.
"Делайте выводы", – порекомендовал зарубежным партнерам сенатор.
Пушков подчеркнул, что появление ракетных комплексов на украинской территории резко дестабилизирует ситуацию в мировом пространстве, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".
Тем временем, за океаном продолжают антироссийскую истерию. Недавно генсек НАТО объявил о якобы готовности нашей страны к "вторжению" на Украину.
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