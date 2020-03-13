«В Совфед поступили итоги голосования»: все российские регионы поддержали поправки к Конституции

Региональные парламенты России поддержали закон о поправке к Конституции. По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, верхняя палата рассмотрит этот вопрос на заседании 14 марта. В случае утверждения документ будет передан на подпись президенту, а дальше — в Конституционный суд.

Все 85 регионов России поддержали закон о поправке к Конституции. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, а также сопредселатель рабочей группы по подготовке поправок к основному закону Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступили итоги голосования во всех 85 региональных парламентах. Все они положительные. Совфед рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании завтра», — приводит слова сенатора РИА Новости.

Последним проголосовавшим регионом стала Адыгея. В поддержку закона выступили 45 региональных депутатов, двое воздержались.

Если 14 марта верхняя палата российского парламента утвердит решение регионов о поправках, законопроект отправится на подпись президента России Владимира Путина.

Согласно тексту законопроекта, после подписи президента он поступит в Конституционный суд. Тот в течение недели должен будет рассмотреть поправки на соответствие первой, второй и девятой главам Конституции (в них изменения вносить запрещено, только в рамках нового основного закона).

После этого вопрос о внесении изменений в Конституцию будет вынесен на общероссийское голосование. Предполагается, что оно пройдёт 22 апреля. Это среда, однако власти сделают этот день выходным — это предусмотрено законопроектом.

Оно пройдёт сразу по всем поправкам, одним пакетом. В их числе и норма, позволяющая действующему президенту вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства. Об этом напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я хотел бы вам напомнить, что поправка о возможности Путина избрания президентом, выставления своей кандидатуры на выборах президента в 2024 году, не будет голосоваться (отдельно. — RT). Отдельно поправки не голосуются. Голосуется пакет поправок в Конституцию», — сказал он.

По данным ВЦИОМ, 87% россиян знают о предстоящем голосовании и этот показатель продолжает расти. Чуть меньше половины, 49%, знают про дату 22 апреля. 69% опрошенных намерены прийти на плебисцит. Большинство также поддерживает изменения — 64% опрошенных намерены проголосовать за поправки.

В Кремле также намерены анализировать информацию о коронавирусе в свете предстоящего голосования, отметил Песков.

«До 22 апреля ещё много времени — первое. Второе — вы знаете, что все превентивные режимы, например, в Москве и так далее, в Московской области с сегодняшнего дня, в Питере, они до 1 апреля, до конца месяца. Потом предстоит тщательно взвесить ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться, принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов, мер предосторожности или наоборот. Ситуация подвижная», — сказал он журналистам.

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«Ситуация в мире весьма неспокойна»

Поправки к Конституции, в частности, перераспределят некоторые полномочия между российскими органами власти, в связи с чем усилится роль парламента, в основной закон вводятся социальные гарантии, устанавливается приоритет Конституции перед международными договорами.

Помимо этого из Конституции убирается формулировка «подряд» касательно ограничений на максимально возможные два президентских срока для одного человека. Депутат «Единой России» Валентина Терешкова предложила не учитывать президентские сроки действующего главы государства. Госдума это эту инициативу поддержала. Владимир Путин отметил, что оценку этой поправке должен дать Конституционный суд.

В Кремле эту норму поддержали. Песков пояснил, что она объясняется неспокойной ситуацией в мире.

«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своём пути», — подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь президента указал на тот факт, что ограничения касательно двух сроков продолжат действовать, а для Путина это исключение будет носить разовый характер.