В Совете при Президенте отметили важность внесенного пакета законопроектов

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод считает, что принятые поправки в Конституцию влекут за собой широкий спектр задач, поставленных перед органами власти, и их невозможно выполнить без контактов с гражданским обществом. Об этом он заявил телеканалу РЕН ТВ во вторник, 22 сентября.

По его словам, президент и правительство России поставили очень масштабные задачи, такие как повышение продолжительности жизни, качества жизни, вхождение России в круг ведущих экономик мира. И для этого власти необходимо контактировать с обществом.

«Существует несколько путей взаимодействия — это и диалоговые площадки, и востребованность экспертного сообщества, и общественный контроль со стороны правозащитников за исполнением властью своих обязательств. Диалог, обсуждение проблематики, мониторинг правоприменительной практики, выполнения властью обязательств поможет в продвижении вперед, и поправки, принятые в ходе общероссийского голосования, не станут догмой на бумаге, а россияне почувствуют их выполнение на практике», — рассказал Брод.

В данный момент, отметил собеседник телеканала, продолжается претворение в жизнь поправок в Конституцию путем разработки и внесения законопроектов. Так президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу несколько законопроектов, которые касаются формирования правительства, Верховного суда, других министерств и ведомств.

22 сентября в пресс-службе нижней палаты парламента сообщили, что законопроекты по реализации поправок в Конституцию России будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Думы.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.

Поправки к Конституции России были предложены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года.

В частности, поправками предлагалось закрепить требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет. Кандидат также не должен иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Предлагалось ввести неприкосновенность для бывшего президента РФ, однако он может быть лишен это статуса. Кроме того, бывший глава государства может пожизненно стать сенатором.

Для обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти и определения главных направлений внутренней и внешней политики президент сможет сформировать Госсовет, его статус будет определен специальным федеральным законом.

Президент также получит возможность обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности закона, одобренного парламентом, до его подписания, если речь идет о ФКЗ и ФЗ.

Премьер-министру и его заместителям, федеральным министрам, другим руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъектов РФ, руководителям федеральных государственных органов, членам Совфеда, депутатам Госдумы и судьям на конституционном уровне будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета за рубежом.