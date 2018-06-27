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В Совете Федерации выступает министр финансов Антон Силуанов

27 июня 2018, 10:54  •  63 • В России
В Совете Федерации рассматривается закон о поправках к федеральному бюджету на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. С докладом выступает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. RT ведёт прямую трансляцию.
 
РИА Новости © Виталий Белоусов
 

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