В Совете Федерации выступает министр финансов Антон Силуанов

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В Совете Федерации рассматривается закон о поправках к федеральному бюджету на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. С докладом выступает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. RT ведёт прямую трансляцию.

РИА Новости © Виталий Белоусов