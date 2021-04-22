В Совете Федерации усомнились в возможности разрыва отношений с Чехией

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что против разрыва отношений между Россией и Чехией высказались несколько чешских политиков, однако сенатор выразил надежду, что до разрыва отношений дело не дойдет. Об этом он сообщил в четверг, 22 апреля, в эфире телеканала «Вместе-РФ».

«Насколько мне известно, против разрыва отношений уже высказались министр торговли Чехии и один из вице-премьеров. Тысячи чешских компаний давно и плодотворно работают с РФ, они потеряют существенную часть свои доходов. Думаю, до этого дела не дойдет», — сказал сенатор.

Джабаров отметил, что чешские политики «поторопились» со своими «непродуманными» выводами. Как добавил сенатор, все обвинения со стороны Чехии, в том числе, и к якобы причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов, не подкреплены никакими документами и доказательствами.

«Чехи совершили ошибку. Так старались показать солидарность пред вашингтонским господином, что даже забежали вперед, и другие страны, наверное, думают – как хорошо, что это не мы, а чехи. Они явно переусердствовали, заявив о высылке наших 18 дипломатов <…> Это просто придуманная история, чтобы быть в первых рядах борьбы с РФ вместе с американцами», — объяснил он.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на решение Чехии сократить штат посольства России в Праге. По ее словам, Прага «встала на путь разрушения отношений».

Таким образом она прокомментировала заявление главы МИД Чехии Якуба Кулганека, который объявил о том, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии республики в Москве. Сообщалось, что глава МИД Чехии подобными действиями выполнил свой ультиматум привести в «паритетное соответствие» численность российского диппредставительства в Праге, если Москва до 13:00 мск четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.

На эти заявления Праги Захарова подчеркивала недопустимость ультимативного тона по отношению к РФ. Представитель МИДа уже также заявляла, что Москва даст ответ Чехии в том случае, если конфронтационная линия Праги продолжится.

Отношения между двумя странами стали напряженными после того, как 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил о подозрении спецслужб РФ якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия решила выслать 18 российских дипломатов.

Москва в качестве ответной меры объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата. Обвинения в России категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, Захарова назвала доказательством лжи.

В Чехии такую реакцию российской стороны назвали более сильной, чем ожидалось. По словам Кулганека, высылка из России 20 дипломатов «фактически парализовала» работу посольства Чехии в Москве.