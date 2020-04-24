В Совете Федерации рассмотрят вопрос реформирования системы ОМС

Верхняя палата российского парламента рассмотрит вопрос реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в пятницу, 24 апреля, заявила спикер законодательного органа Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, реформирования потребовала ситуация с коронавирусом.

«Вы что-нибудь слышали про работу страховых компаний сейчас, в связи с коронавирусом? Которые работают в системе ОМС. Очень формальная система», — подчеркнула политик.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин предложил в срок до 27 апреля определить новые минимальные значения коечного фонда для борьбы с коронавирусом в регионах.

По состоянию на 24 апреля в России общее число инфицированных коронавирусом составляет 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели 5568 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.