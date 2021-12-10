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В Совете Федерации предложили поднять инцидент в Керченском проливе до уровня СБ ООН

10 декабря 2021, 11:05  •  117 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Опасные маневры украинского корабля вблизи Крыма назвали военной провокацией
Оценку действий украинских военно-морских сил в Черном море должны дать в Совете безопасности ООН. Причем сделать это нужно срочно, поскольку ситуация становится угрожающей. Об этом заявила член Совета Федерации РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди.
По мнению сенатора, многочисленные провокации украинской стороны в акватории вблизи Крымского полуострова, в том числе последний инцидент с кораблем ВМС Украины "Донбасс" в Керченском проливе противоречат усилиям РФ по укреплению международной безопасности.
"Военные провокации в Черном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы",
– высказалась сенатор в комментарии РИА "Новости".
Накануне украинский военный корабль "Донбасс" вышел из порта "Мариуполь" и взял курс на Керченский пролив. Разрешений на прохождение Киев не запрашивал. На требования российской стороны сменить курс не реагировал, даже оказавшись в 18 милях от Керченского пролива.
Корабль повернул обратно к украинским берегам лишь поздно вечером в четверг, после того как президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский завершили телефонный разговор.
При этом в Киеве заявили, что никакой опасности их судно не представляло, поскольку не было вооружено, а Москва сознательно раздула инцидент.
Глава Белого дома связался с Офисом главы Незалежной спустя два дня после переговоров с Кремлем, на которых украинский вопрос стал одной из центральных тем. Позже высокопоставленные американские источники сообщили, что Вашингтон намерен надавить на Киев и заставить его выполнить Минские соглашения в части предоставления Донбассу обещанной автономии. 

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