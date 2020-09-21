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В Совете Федерации оценили позицию США по разоружению
21 сентября 2020, 08:35 • 97 • Политика
Заявления Соединенных Штатов по поводу разоружения звучат странно. Об этом заявил в воскресенье, 20 сентября, сенатор Константин Косачёв, комментируя заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
По мнению политика, Вашингтон не стремится к достижению соглашения или сознательно усложняет процесс переговоров, пишет ТАСС.
«Настораживает ультимативность некоторых подходов: «Либо как говорим мы, либо никак», — отметил сенатор. Как он добавил, это не самый короткий путь к цели или свидетельствует об отсутствии желания договориться.
Ранее в воскресенье Биллингсли заявил, что Вашингтон готов в ближайшие дни заключить с Москвой «президентский меморандум», предваряющий продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).
Как он отметил, любой будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая. Комментируя предложение России, что участниками документа должны быть Великобритания и Франция, спецпредставитель Трампа отметил, что эти страны не наращивают ядерные арсеналы.
15 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США как можно скорее договориться о продлении ДСНВ на пять лет.
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