В Совете Федерации оценили позицию США по разоружению

Заявления Соединенных Штатов по поводу разоружения звучат странно. Об этом заявил в воскресенье, 20 сентября, сенатор Константин Косачёв, комментируя заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

По мнению политика, Вашингтон не стремится к достижению соглашения или сознательно усложняет процесс переговоров, пишет ТАСС.

«Настораживает ультимативность некоторых подходов: «Либо как говорим мы, либо никак», — отметил сенатор. Как он добавил, это не самый короткий путь к цели или свидетельствует об отсутствии желания договориться.

Ранее в воскресенье Биллингсли заявил, что Вашингтон готов в ближайшие дни заключить с Москвой «президентский меморандум», предваряющий продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).

Как он отметил, любой будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая. Комментируя предложение России, что участниками документа должны быть Великобритания и Франция, спецпредставитель Трампа отметил, что эти страны не наращивают ядерные арсеналы.

15 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США как можно скорее договориться о продлении ДСНВ на пять лет.