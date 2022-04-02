В Совбезе усомнились в возможности членства Украины в ЕС без вступления в НАТО

РФ уже озвучивала свою позицию по намерению Украины вступить в Евросоюз, она не против. Об этом в субботу, 2 апреля, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину», — заявил Медведев.

По его словам, Украине будет сложно вступить в ЕС без членства в НАТО.

«А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный <…> альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», — заключил Медведев.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский после встречи с председателем Европарламента (ЕП) Робертой Метсолой заявил, что в обсуждении вопроса о вступлении Украины в Евросоюз наметился прогресс.

Также, по словам главы государства, в разговоре с главой ЕП были затронуты темы поставок оружия украинским военным и дальнейшего усиления антироссийских санкций.

31 марта представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС рассмотрит на Совете глав МИД или на саммите лидеров Евросоюза запрос о предоставлении Украине гарантий безопасности, если такой поступит от Киева.

В четверг глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, сообщил, что Франция готова изучить возможность стать гарантом в украинском урегулировании.

15 марта польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз (ЕС) должен предоставить Украине статус кандидата в организации как можно скорее.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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