В Совбезе России намекнули на сроки возможной встречи Байдена с Путиным

Новые переговоры лидеров России и США могут состояться до конца года.

В России допустили, что новая встреча президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом может пройти до конца года. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил надежду, что сроки по этому вопросу не будут затягиваться.

По его словам, вероятно, встреча может пройти уже в этом году.

Днём ранее секретарь Совбеза провёл телефонные переговоры со своим коллегой из США помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе беседы они договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений двух стран и повышением доверия.

В Кремле также допустили возможное проведение встречи двух лидеров. Как указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча может состояться в видеоформате.

Напомним, что Владимир Путин и Джо Байден этим летом проводили саммит в Женеве. По итогам июньских переговоров Байден заявил, что оценить пользу от переговоров и узнать, удалось ли президентам США и России о чём-либо договориться, можно будет через полгода.