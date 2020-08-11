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В Совбезе РФ заявили о целях США «разорять население» стран-партнеров

11 августа 2020, 08:00  •  35 • Политика
США требуют от государств-союзников разорять собственное население, заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в понедельник, 10 августа, в интервью «РИА Новости».
«Трансатлантическая солидарность? Но какая же это солидарность — требовать от партнера разорять собственное население? Союзнические отношения? Тоже не очень похоже. Немцы десятилетиями исправно платили за содержание военного контингента США на своей земле, но не хотели наращивать военный бюджет, чтобы покупать американское оружие. Белый дом наказал их выводом войск», — сказал Венедиктов.
Замсекретаря Совбеза также напомнил, что Польша сразу же выразила готовность принять эти войска у себя, так как она «ближе всех находится к России», однако США часть военных вернули на родину, а остальных перевели в Бельгию и Италию.
«А Варшава осталась ни с чем. Вот вам и союзник», — заключил Венедиктов.
9 августа глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что наращивание военного присутствия США в Европе влечет за собой деградацию в сфере безопасности на континенте.
В тот в же день глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России. По его словам, Вашингтон намерен усилить «сдерживание» РФ, поэтому наращивает военное присутствие у российских границ. Именно с этой целью американский лидер Дональд Трамп принял решение передислоцировать часть военных из Германии в другие страны Европы.

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