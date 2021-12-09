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В Совбезе РФ указали на попытки западных стран политизировать ситуацию в Арктике

09 декабря 2021, 08:50  •  112 • Политика
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о попытках стран Запада политизировать ситуацию в Арктике. Об этом он сказал на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике в среду, 8 декабря.
«В последнее время мы постоянно сталкиваемся с попытками западных стран политизировать ситуацию в Арктике. Наверное, это и раньше бывало на нашей памяти, но сейчас этого стало больше», — цитирует зампреда Совбеза ТАСС.
Он также отметил, что России нужно уделить внимание развитию современной системы мониторинга природных процессов в Арктике.
Медведев подчеркнул, что работу в Арктике следует организовать так, чтобы не было даже малейших поводов для обвинений, а в случаях с политизированными нападками — разоблачать их, сообщается на сайте kp.ru.
15 ноября президент РФ Владимир Путин внес изменения в стратегию развития Арктического региона и отменил ряд указов, в соответствии с которыми отдельные районы Карелии ранее приравнивались к территориям Крайнего Севера, передает RT.
Месяцем ранее, 15 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что до 2024 года на разработку российских технологий в сфере водородной энергетики из госбюджета будет направлено 9 млрд рублей. По его словам, в частности, средства выделят на создание полигонов по внедрению технологий водородной энергетики в Арктике.
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