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В Совбезе РФ оценили работу основателя «Белых касок»

10 августа 2020, 09:05  •  82 • Политика
Заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов назвал основателя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье мошенником, который годами «водил за нос» власти США, Германии и других стран.
По его мнению, Мезюрье интересовался только роскошной жизнью, ради которой был готов на обнародование любой информации.
«Он годами водил за нос власти США, Британии, Германии, Дании, Нидерландов, получал гигантские гранты и за них был готов фабриковать какие угодно «сенсационные» материалы. В итоге — скандал, громкое разбирательство, а этот господин, по официальной версии, покончил с собой», — заявил он «РИА Новости».
Тело Джеймса Ле Мезюрье нашли возле дома в Стамбуле, где он жил, в ноябре прошлого года. Полиция выдвинула версию о том, что он покончил жизнь самоубийством.
«Белые каски», или «Сирийская гражданская оборона» — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целями ее деятельности названы оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации, в частности считали ее ответственной за провокацию, которая позволила Западу обвинить Дамаск в применении химического оружия.

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