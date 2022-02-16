В Совбезе РФ назвали цель военной политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Главной целью военной политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) является создание угрозы России, Китаю (КНР) и Северной Корее (КНДР). Об этом в среду, 16 февраля, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов.

«Для этого с 2020 года реализуется программа «Сдерживание агрессии в Тихоокеанской зоне», на которую ежегодно выделяется около $5–7 млрд», — приводит «Российская газета» слова Попова.

Он добавил, что в регионе создана крупнейшая группировка войск США, в том числе на территории Японии, Республики Корея и на острове Гуам. В АТР функционирует свыше 200 объектов вооруженных сил Соединенных Штатов, включая более 50 военных баз, указал Попов.

Он также отметил, что США проводят информационную кампанию против России с целью отвлечения внимания от собственных проблем. По словам замсекретаря, против РФ проводится «тщательно спланированная комплексная, многоплановая информационная операция в рамках столь любимой на Западе концепции гибридной войны».

Кроме того, Попов заявил, что министерство обороны Соединенных Штатов ежегодно направляет $4–5 млрд на антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе». По его словам, США с целью создания угрозы для России сформировали в Европе значительную группировку войск, насчитывающую более 60 тыс. военных. По его словам, численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30%, количество бронетехники — в четыре раза.

Также замсекретаря выразил опасения по поводу перенасыщения Украины различными видами вооружений. Он отметил, что поставки слишком большого количества оружия могут привести к открытому столкновению в Донбассе.

В последнее время в большинстве западных СМИ всё чаще появлялись заявления о возможном вторжении России на территорию Украины. В связи с этим США и ЕС обсуждают возможность ужесточить санкционные меры в отношении Москвы. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о предполагаемом вторжении войск РФ на Украину являются спекуляциями и «информационным терроризмом».