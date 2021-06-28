В Совбезе РФ назвали последствия сдерживания России Западом

Курс Запада на сдерживание развития России влечет за собой разрушение механизмов взаимодействия в области информационной безопасности. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

«Российские подходы к формированию системы международной информационной безопасности разделяют многие члены мирового сообщества. Вместе с тем проводимый странами Запада курс на сдерживание развития России ведет к торможению формируемых и разрушению ранее созданных механизмов взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности, в том числе двустороннего формата», — цитирует Храмова агентство в понедельник, 28 июня.

По его словам, вместо профессионального взаимодействия в киберпространстве и совместного расследования фактов кибермошенничества со стороны Запада в адрес Москвы продолжают звучать голословные обвинения в совершении компьютерных атак.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе саммита в Женеве договорились начать консультации по кибербезопасности. Об этом сам российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам встречи. Он обратил внимание на то, что, даже по данным американских источников, большинство кибератак в мире совершаются из США, а также из Канады и Великобритании.