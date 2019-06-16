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В Совбезе РФ назвали полным абсурдом заявления о якобы вмешательстве России в выборы в ЕП

16 июня 2019, 20:39  •  46 • Политика

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сообщения западной прессы о заинтересованности российской стороны в победе правых партий на выборах в Европарламент являются абсурдными. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

Он назвал полным абсурдом утверждения СМИ Запада о том, что Москва якобы заинтересована в победе правых партий в ходе выборов в Европарламент. Венедиктов добавил, что Россия действительно заинтересована в стабильной и сильной Европе, где страны выстраивают отношения с внешними партнерами на основе национальных приоритетов и интересов безопасности Европы, а не являются проводниками чуждых себе интересов.

Венедиктов обратил внимание, что на Западе "избитый сюжет о пресловутом "российском вмешательстве" стал обыденным средством сведения политических счетов".

Замсекретаря Совбеза указал на ошибочность деления европейских партий на "пророссийские" и "антироссийские", отметив, что доброжелательно настроенные по отношению к России политики, выступающие за налаживание конструктивных отношений, представлены во всех партиях Европы. В то же время среди правых партий, прежде всего в Прибалтике, Польше, Скандинавии, есть представители с антироссийской риторикой, отметил Венедиктов.

Выборы в Европарламент проходили 23-26 мая. Ведущие центристские партии, которые десятилетиями определяли политику ЕС, - христианские демократы и социал-демократы - впервые потеряли большинство. Выборы также продемонстрировали рост популярности радикалов, причем с обеих сторон политического спектра - как евроскептиков, так и евроэнтузиастов.

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