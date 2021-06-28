В Совбезе рассказали о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Россия готовится подписать соглашения по сотрудничеству в области кибербезопасности с рядом стран. Об этом сообщил в понедельник, 28 июня, в интервью «РИА Новости» заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

Он заявил, что межправительственные соглашения о сотрудничестве готовы к подписанию с Индонезией, Никарагуа и Узбекистаном. В текущем году были подписаны соответствующие соглашения с Ираном и Киргизией.

«Около полутора десятков проектов договоренностей находятся на стадии экспертной проработки или внутригосударственного согласования», — подчеркнул эксперт.

«Россия готова сотрудничать со всеми государствами, разделяющими ее подходы и нацеленными на совместное противодействие угрозам международной информационной безопасности. Но, безусловно, в приоритетном порядке будет и дальше развиваться диалог с нашими ближайшими партнерами по организации Договора о коллективной безопасности, СНГ, ШОС и БРИКС», — подчеркнул Храмов.

Он также отметил, что кооперация в рамках этих объединений имеет прочный правовой фундамент. Так, со всеми странами БРИКС Россия заключила двусторонние соглашения. В рамках ОДКБ, СНГ и ШОС также существуют профильные соглашения о сотрудничестве в многостороннем формате.

Храмов подчеркнул, что, касательно стран Запада, «позитивно продвигается диалог с французскими коллегами».

В мае американские СМИ сообщали о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. Однако Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер подчеркнула, что нападение осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.

11 июня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США готовы обсуждать на предстоящем американо-российском саммите тему киберпреступлений, в том числе на американскую компанию Colonial Pipeline, которые якобы были совершены с территории России.

16 июня сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе саммита в Женеве договорились начать консультации по кибербезопасности.