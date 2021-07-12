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В Совбезе призвали помешать Западу спровоцировать экономический кризис в РФ

12 июля 2021, 14:00  •  109 • Политика
В Совбезе РФ 12 июля заявили о необходимости разработать меры, которые будут блокировать попытки Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис. Об этом в понедельник рассказал журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.
«Особого внимания требует разработка мер, направленных на блокирование попыток Запада спровоцировать развитие в России полномасштабного экономического кризиса, формирующего угрозы национальной безопасности. При этом необходимо придерживаться взвешенной линии при разработке ответных шагов, включая программы импортозамещения, основываясь на тщательном анализе возможных последствий реализуемых мер», — сказал Абелин журналистам.
Ранее, 9 июля, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение министерства торговли США включить 34 российские компании в черный список под предлогом защиты интересов — это враждебный шаг со стороны Вашингтона.
Посол также добавил, что такие меры противоречат заявлениям властей Штатов, в том числе в ходе саммита с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, о «необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений»
В начале июля минторг США внес в черный список 34 иностранных предприятия, в том числе три компании и три физлица из России. Речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой.
Кроме того, в списке также оказалось свыше десяти компаний из КНР, а также организации, базирующиеся или имеющие представительства в ряде других стран, в том числе в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании.
В начале января минторг США выпустил постановление, согласно которому ужесточается контроль за сделками в сфере информационных технологий, а Россия, Китай, Иран, Куба, КНДР признаны «враждебными иностранными государствами».
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