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В Совбезе ООН устроили провокацию. Небензя дал пояснения после "острейшей перепалки"

02 февраля 2022, 01:40  •  179 • Политика
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя объяснил, что означало созванное заседание по Украине.
Заседание Совбеза ООН по Украине, состоявшееся 31 января, было американской провокацией. Об этом заявил постпред России Василий Небензя. Он подчеркнул, что позиция по украинскому кризису, которую излагали западные партнёры, сродни призыву к войне.
Об этом же дипломат ранее говорил, отвечая на претензии постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд. Как сообщает The Washington Post, их диалог стал "острейшей перепалкой" между представителями двух стран за последние годы.
Небензя в свою очередь указал, что Вашингтон не заинтересован в разрешении украинского кризиса. Он отметил, что Киев стал геополитической картой в руках США.
При этом особо вызывает изумление, что западные партнёры говорят о превентивных санкциях.
"Некоторые заявления украинских представителей это весьма приветствуют. Забавно, что мы давно говорили, что Украина не исполняет Минских соглашений, но Россию за это наказывают", - добавил дипломат.
Он также пригласил своего украинского коллегу Сергея Кислицу принять участие в организуемом Россией 17 февраля заседании СБ ООН по исполнению Минских соглашений. Он подчеркнул, что они должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются в Киеве, передаёт "РИА Новости".

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