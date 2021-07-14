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В Совбезе назвали цели учений НАТО у российских границ
14 июля 2021, 21:55 • 141 • Политика
Военнослужащие НАТО отрабатывали в ходе многонациональных учений Defender Europe-2021 преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах. Об этом 14 июля рассказал замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
Как он напомнил, учение стало крупнейшим со времен холодной войны, а участие в нем приняли военные из 26 стран.
«В ходе учения отрабатывались масштабные переброски войск США в Европу, вопросы развертывания и применения крупных межвидовых группировок войск», — добавил он в беседе с «Российской газетой».
По его мнению, политика Запада направлена на преднамеренное обострение военной напряженности вблизи границ с Россией.
По словам Попова, военные провокации у границ России будут пресекаться самыми жесткими методами, несмотря на госпринадлежность нарушителя.
23 июня Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.
В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.
При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма, с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.
7 июля глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины». По его мнению, у страны было полное право «осуществить подобный мирный проход в соответствии с международным правом».
Данное высказывание Рааба вызвало обеспокоенность в Кремле, о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские пограничные службы будут выполнять все необходимые действия в случае повторения подобных инцидентов.
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