Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного э...
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Главная / Политика

В Совбезе назвали цель антироссийских действий США

16 февраля 2022, 20:55  •  116 • Политика
США проводят информационную кампанию против России с целью отвлечения внимания от собственных проблем. Об этом в среду, 16 февраля, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
«В целом складывается впечатление, что одной из целей этой операции США является отвлечение внимания от своих собственных проблем, а также от реализации Вашингтоном планов по реанимированию стремительно утрачиваемого господства в мире», — отметил Попов в интервью «Российской газете» .
По словам замсекретаря СБ РФ, против России проводится «тщательно спланированная комплексная, многоплановая информационная операция в рамках столь любимой на Западе концепции гибридной войны».
Кроме того, Попов в интервью заявил, что министерство обороны Соединенных Штатов ежегодно направляет $4–5 млрд на антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе». По его словам, США с целью создания угрозы для России сформировали в Европе значительную группировку войск, насчитывающую более 60 тыс. военных. По его словам, численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30%, количество бронетехники — в четыре раза.
Также Попов выразил опасения по поводу перенасыщения Украины различными видами вооружений. Он отметил, что поставки слишком большого количества оружия могут привести к открытому столкновению в Донбассе.
В последнее время в большинстве западных СМИ всё чаще появлялись заявления о возможном вторжении России на территорию Украины. В связи с этим США и ЕС обсуждают возможность ужесточить санкционные меры в отношении Москвы. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


116
Источник
Похожие новости
16 февраля 2022, 11:00
Без единого выстрела: Украина капитулировала
16 февраля 2022, 16:50
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём говорил" - Рар
16 февраля 2022, 05:45
Роковая ночь: В Киеве послышался "признак нападения" России
16 февраля 2022, 13:20
Британские спецслужбы готовят удар по России. Интрига раскрыта
16 февраля 2022, 05:45
Корабли НАТО попались на слежке за крейсерами России в Средиземном море. Русские ответили
16 февраля 2022, 03:25
Байден выступил с обращением к гражданам России. Но русские его не слышали
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2022, 04:00
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
12 февраля 2022, 17:45
В Донецке разгадали действия Запада. Теперь понятно, куда перенесут столицу Украины
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
11 февраля 2022, 03:50
"Россия нас не уважает": Британцы увидели в поведении Трасс подарок русской пропаганде
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта
12 февраля 2022, 20:05
Бунт Зеленского Захарова объяснила проще некуда: "Два месяца издеваются"
15 февраля 2022, 01:10
Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.