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В Совбезе назвали цель антироссийских действий США
16 февраля 2022, 20:55 • 116 • Политика
США проводят информационную кампанию против России с целью отвлечения внимания от собственных проблем. Об этом в среду, 16 февраля, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
«В целом складывается впечатление, что одной из целей этой операции США является отвлечение внимания от своих собственных проблем, а также от реализации Вашингтоном планов по реанимированию стремительно утрачиваемого господства в мире», — отметил Попов в интервью «Российской газете» .
По словам замсекретаря СБ РФ, против России проводится «тщательно спланированная комплексная, многоплановая информационная операция в рамках столь любимой на Западе концепции гибридной войны».
Кроме того, Попов в интервью заявил, что министерство обороны Соединенных Штатов ежегодно направляет $4–5 млрд на антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе». По его словам, США с целью создания угрозы для России сформировали в Европе значительную группировку войск, насчитывающую более 60 тыс. военных. По его словам, численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30%, количество бронетехники — в четыре раза.
Также Попов выразил опасения по поводу перенасыщения Украины различными видами вооружений. Он отметил, что поставки слишком большого количества оружия могут привести к открытому столкновению в Донбассе.
В последнее время в большинстве западных СМИ всё чаще появлялись заявления о возможном вторжении России на территорию Украины. В связи с этим США и ЕС обсуждают возможность ужесточить санкционные меры в отношении Москвы. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.
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