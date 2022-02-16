В Совбезе назвали цель антироссийских действий США

США проводят информационную кампанию против России с целью отвлечения внимания от собственных проблем. Об этом в среду, 16 февраля, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

«В целом складывается впечатление, что одной из целей этой операции США является отвлечение внимания от своих собственных проблем, а также от реализации Вашингтоном планов по реанимированию стремительно утрачиваемого господства в мире», — отметил Попов в интервью «Российской газете» .

По словам замсекретаря СБ РФ, против России проводится «тщательно спланированная комплексная, многоплановая информационная операция в рамках столь любимой на Западе концепции гибридной войны».

Кроме того, Попов в интервью заявил, что министерство обороны Соединенных Штатов ежегодно направляет $4–5 млрд на антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе». По его словам, США с целью создания угрозы для России сформировали в Европе значительную группировку войск, насчитывающую более 60 тыс. военных. По его словам, численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30%, количество бронетехники — в четыре раза.

Также Попов выразил опасения по поводу перенасыщения Украины различными видами вооружений. Он отметил, что поставки слишком большого количества оружия могут привести к открытому столкновению в Донбассе.

В последнее время в большинстве западных СМИ всё чаще появлялись заявления о возможном вторжении России на территорию Украины. В связи с этим США и ЕС обсуждают возможность ужесточить санкционные меры в отношении Москвы. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.