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В Совбезе назвали «глубинное украинство» одним большим фейком

05 апреля 2022, 15:20  •  152 • Политика
«Глубинное украинство», подпитываемое ложью о своей идентичности, — один большой фейк. Об этом 5 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, «глубинное украинство» подпитывалось антироссийским ядом.
Медведев отметил, что сегодняшняя идеология Украины строится на нацизме.
Пассионарная часть украинцев в последние 30 лет молилась на Третий рейх, указал он.
«Буквально. Отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой нашей армией, находят нацистскую символику — штандарты, литературу, плакаты. Даже чашки со свастикой! Это не игра в фашистскую эстетику, как нам пытаются доказать западники. Это идеология», — подчеркнул Медведев.
Он напомнил и о многочисленных фейках, которые без остановки штампуют украинские власти, начиная от изображений самолетов из компьютерное игры, сбитым банкой огурцов беспилотнике до мариупольского роддома и событий в Буче.
«Многочисленные пиар-агентства, «фабрики троллей», курируемые западными правительствами и их «ручными» НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги», — добавил зампред СБ.
По его словам, киевская фейк-машина не останавливается и для расчеловечивания России, «взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей».
«Президент России Владимир Путин твердо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно», — сказал он.
Также 5 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что спецслужбы Украины проведут постановочные съемки для дискредитации российских военных. По его словам, провокации пройдут в ряде городов.
3 апреля Киев начал распространять сообщения о большом количестве гражданских жертв в городе Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео якобы о преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.
4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.
В тот же день в беседе с «Известиями» испанский политолог Сезар Видаль отметил, что события в Буче, представленные на кадрах украинской стороны, — хорошо спланированная постановка. По его словам, складывается впечатление, будто умерли люди не в Буче, потому что тела находились в очень странном положении. Кроме того, под погибшими нет луж крови, добавил политолог.
В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буче. Он продемонстрировал свидетельства того, что люди прибывавшие в Бучу после выхода военных РФ, не сообщали и не свидетельствовали ни о каких убитых.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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