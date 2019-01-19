|
В соцсетях указали на "важную роль" Украины, которая участвует в переговорах по газу
19 января 2019, 16:24 • 154 • Политика
В соцсетях пользователи вспомнили про то, что Незалежная участвует в российско-европейских переговорах, хотя у нее нет ресурсов — "ни газа, ни денег". В комментариях говорят, что у Украины тут, конечно, очень "важная роль".
"Украина участвует в переговорах по газу между Россией и ЕС, хотя у неё нет ни денег, ни газа. Это экономика. Россия строит трубу, чтобы поставлять свой газ, за который Европа платит своими деньгами. Это политика. Не перепутайте", - советуют в соцсетях пользователи.
"Тут главное что — очень важная роль Украины во всем этом процессе", - смеются пользователи.
Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что он против снижения стоимости газа для населения, передаёт информагентство Nation News со ссылкой на УНИАН. Коболев пояснил, что все предвыборные обещания кандидатов в президенты о снижении стоимости газа являются нереальными, поскольку страна может погрузиться в финансовый коллапс при понижении цены газа.
Помимо этого, глава "Нафтогаза" напомнил, что повышение стоимости газа было одним из требований МВФ, обязательства перед которым взяло на себя украинское руководство, пообещав до 2020 года повысить цену до рыночного уровня.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
154
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 января 2019, 05:09
|
17 января 2019, 00:39
|
13 января 2019, 12:09
|
18 января 2019, 19:09
|
15 января 2019, 09:39
|
14 января 2019, 01:09
|
13 января 2019, 05:39