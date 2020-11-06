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В соцсетях господствует русская речь – в Киеве признали провал украинизации
06 ноября 2020, 21:20 • 111 • Украина
Подавляющее большинство граждан Украины, использующих социальные сети, предпочитают пользоваться русским языком.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.
«Коллеги подготовили информацию по поводу того, насколько является распространённым украинский язык в социальных сетях. Мы можем видеть, что процент всех постов, публикуемых с территории Украины, – лишь 16% на украинском языке, а 84% публикуются на русском языке.
При этом охват украиноязычных постов и того меньше, потому что русскоязычные достигают большего количества контактов, поэтому украиноязычные посты охватывают только 7 процентов просмотров. Самой украинизированной социальной сетью является Facebook, там почти 27 процентов украиноязычных постов», – отметил он.
Также эксперт подчеркнул, что только в четырёх областях Украины более 50 процентов публикаций в социальных сетях происходят на украинском языке.
«Думаю, что многих удивит языковое распределение украинского языка по областям Украины, так лишь в четырёх областях Украины более половины постов делаются на украинском языке: Ивано-Франковская, Ровненская, Львовская и Волынская области.
Во всех остальных областях Украины доминирует русский язык, в том числе это касается и некоторых западных областей Украины, а в значительной части областей украинский язык не превосходит даже 10 процентов», – добавил Стуканов.
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