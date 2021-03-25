Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравни...
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
Главная / Политика

В соцсеть без паспорта: Роскомнадзор успокоил взволнованных пользователей

25 марта 2021, 19:05  •  66 • Политика
Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях и мессенджерах по паспортам. В ведомстве подчеркнули, что предоставление паспортных данных для регистрации не требуются.
Регистрация в соцсетях и мессенджерах по паспортам в России не планируется. В Роскомнадзоре сочли избыточным запрос таких данных. Об этом объявил представитель ведомства.
Вопрос возник в связи со вступившими в силу в марте этого года поправками в закон о персональных данных. Согласно новым правилам операторы данных теперь обязаны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Предоставить своё согласие можно через оператора, а с 1 июля это можно будет сделать через информационную систему Роскомнадзора.
В минувший вторник ведомство опубликовало проект приказа, в котором говорилось, что для предоставления согласия на обработку данных пользователям необходимо будет предоставить свои паспортные данные. Позднее в Роскомнадзоре решили, что это перебор.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель ведомства подчеркнул, что приказ, о котором идёт речь, касался только регистрации в информационной системе Роскомнадзора и регламентировал порядок взаимодействия гражданина с оператором персональных данных.
Использование системы для предоставления согласия не является обязательным и не является условием регистрации в соцсетях и мессенджерах,
- подчеркнули в Роскомнадзоре.
Напомним, что вступившие в силу поправки к закону ввели целый ряд новых правил для администраций соцсетей. В частности, соцсети теперь сами обязаны находить и удалять запрещённый контент.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее предупреждение
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за санкции горькой правдой
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский народ
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать всё"
25 марта 2021, 00:45
Байден передал полномочия Харрис - пока только на переговоры
25 марта 2021, 13:35
Китай обратился к Украине в связи с "Мотор Сич"
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее преду...
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за сан...
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский нар...
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать вс...
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
21 марта 2021, 14:15
Путин покатал Шойгу по тайге: Министр обороны показал президенту спрятанную в Сибири мастерскую
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за санкции горькой правдой
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с террористами
21 марта 2021, 01:25
Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий президента РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.