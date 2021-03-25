В соцсеть без паспорта: Роскомнадзор успокоил взволнованных пользователей

Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях и мессенджерах по паспортам. В ведомстве подчеркнули, что предоставление паспортных данных для регистрации не требуются.

Регистрация в соцсетях и мессенджерах по паспортам в России не планируется. В Роскомнадзоре сочли избыточным запрос таких данных. Об этом объявил представитель ведомства.

Вопрос возник в связи со вступившими в силу в марте этого года поправками в закон о персональных данных. Согласно новым правилам операторы данных теперь обязаны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Предоставить своё согласие можно через оператора, а с 1 июля это можно будет сделать через информационную систему Роскомнадзора.

В минувший вторник ведомство опубликовало проект приказа, в котором говорилось, что для предоставления согласия на обработку данных пользователям необходимо будет предоставить свои паспортные данные. Позднее в Роскомнадзоре решили, что это перебор.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель ведомства подчеркнул, что приказ, о котором идёт речь, касался только регистрации в информационной системе Роскомнадзора и регламентировал порядок взаимодействия гражданина с оператором персональных данных.

Использование системы для предоставления согласия не является обязательным и не является условием регистрации в соцсетях и мессенджерах,

- подчеркнули в Роскомнадзоре.

Напомним, что вступившие в силу поправки к закону ввели целый ряд новых правил для администраций соцсетей. В частности, соцсети теперь сами обязаны находить и удалять запрещённый контент.