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В соцсеть без паспорта: Роскомнадзор успокоил взволнованных пользователей
25 марта 2021, 19:05 • 66 • Политика
Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях и мессенджерах по паспортам. В ведомстве подчеркнули, что предоставление паспортных данных для регистрации не требуются.
Регистрация в соцсетях и мессенджерах по паспортам в России не планируется. В Роскомнадзоре сочли избыточным запрос таких данных. Об этом объявил представитель ведомства.
Вопрос возник в связи со вступившими в силу в марте этого года поправками в закон о персональных данных. Согласно новым правилам операторы данных теперь обязаны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Предоставить своё согласие можно через оператора, а с 1 июля это можно будет сделать через информационную систему Роскомнадзора.
В минувший вторник ведомство опубликовало проект приказа, в котором говорилось, что для предоставления согласия на обработку данных пользователям необходимо будет предоставить свои паспортные данные. Позднее в Роскомнадзоре решили, что это перебор.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель ведомства подчеркнул, что приказ, о котором идёт речь, касался только регистрации в информационной системе Роскомнадзора и регламентировал порядок взаимодействия гражданина с оператором персональных данных.
- подчеркнули в Роскомнадзоре.
Напомним, что вступившие в силу поправки к закону ввели целый ряд новых правил для администраций соцсетей. В частности, соцсети теперь сами обязаны находить и удалять запрещённый контент.
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