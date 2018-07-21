«В состоянии затишья»: СМИ сообщили об установлении перемирия на границе Израиля и сектора Газа

Израиль и палестинские объединения, действующие на территории сектора Газа, достигли соглашения о перемирии в ночь на 21 июля, сообщили ближневосточные СМИ. Эту информацию подтвердили в движении ХАМАС. В Армии обороны Израиля отметили, что приграничные населённые пункты страны «вернутся к мирной жизни». При этом полностью погасить конфликт пока не удалось: израильский танк нанёс удар по объекту ХАМАС в ответ на попытку нескольких палестинцев перейти границу. Опрошенные RT эксперты отмечают, что полноценное урегулирование конфликта невозможно без участия международных посредников.

Израильская сторона применяет слезоточивый газ против протестующих палестинцев на границе Израиля и сектора Газа, 20 июля AFP © Said Khatib

Палестинские группировки, ведущие деятельность в секторе Газа, достигли соглашения с Израилем о прекращении огня. Как сообщает ряд ближневосточных СМИ, сведения о заключении перемирия были переданы Египту, который выступает посредником в конфликте.

Эту информацию также подтвердил представитель правящего в Газе движения ХАМАС Фаузи Бархум.

«Египетские и международные усилия обеспечили возвращение к состоянию затишья между силами оккупации и палестинскими группировками», — цитирует Бархума РИА Новости.

При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что приграничные населённые пункты «вернутся к мирной жизни».

«После оценки ситуации, проведённой сегодня утром командованием Южного военного округа, было принято решение, что населённые пункты, расположенные в непосредственной близости от сектора Газа, вернутся к мирной жизни», — цитирует ЦАХАЛ издание Haaretz.

Предыдущее соглашение о перемирии между сторонами было достигнуто 14 июля.

При этом погасить конфликт полностью пока не удалось. В субботу, 21 июля, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что нанесён удар по военному посту движения ХАМАС. Это было сделано после того, как несколько палестинцев пересекли границу в северной части сектора Газа, но затем вернулись обратно.

«В ответ израильский танк открыл огонь по военпосту ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Корреспондент RT Пола Слиер сообщает, что, по мнению местных жителей, в ближайшее время может произойти очередная эскалация.

В свою очередь, журналистка Хинд Худари, сотрудничающая с RT, подчеркнула, что минувший день стал одним из самых тяжёлых за всё время протестов в Газе, которые продолжаются на границе с Израилем около пяти месяцев. C места событий репортёр сообщила, что израильская армия использовала различные средства для подавления беспорядков.

При этом обе стороны склонны винить оппонента. Так, бывший директор Палестинской сети НПО Мохсен Абу Рамадан отметил, что огромное число палестинцев получили огнестрельные ранения лишь за то, что хотели быть услышанными.

«Они просили международное сообщество оказать давление на Израиль с тем, чтобы израильтяне прекратили осаду, предоставив палестинцам свободу передвижения и возможность жить как нормальные люди — так же, как живут на земле все человеческие существа», — заявил он в эфире RT.

В свою очередь, израильский политолог Амир Орен заметил, что ЦАХАЛ применил силу только в ответ на агрессивные действия палестинцев.

«Если подсчитать, сотни палестинцев погибли либо получили ранения во время демонстраций. Но это произошло не из-за применения силы Израилем, на самом деле Израиль только принял ответные меры. Израиль пытался сохранить мир вдоль всей границы, не в его интересах применять силу», — пояснил он RT.

Эксперты прокомментировали атаку израильской армии в секторе Газа

«Необходимы конкретные переговоры»

По мнению ведущего научного сотрудника МГИМО востоковеда Юрия Зинина, в Тель-Авиве осознают, что возможное применение силового подхода вызовет крайне отрицательную реакцию не только в арабском, исламском мире, но и на Западе.

«Вопрос в том, какие последствия. Это, конечно, ударит по Израилю. В Европе много тех, кто симпатизирует палестинцам, требует создания государства, прекращения всего этого. По сути, с каждой такой операцией мировое общественное мнение всё больше симпатий проявляет именно к палестинской стороне, поскольку гибнет гораздо больше их населения», — сказал Зинин в беседе с RT.

По словам аналитика, пока стороны недостаточно привержены переговорному процессу.

«Такого рода вещи происходят уже не один год и не одно десятилетие, и, к сожалению, нет гарантии, что они остановятся. Каждый раз, как только передвижка у сторон начинается, возникает повтор подобных вещей. Главный вопрос — необходимо посадить стороны за стол переговоров. Но стороны не садятся за переговоры. Можно провести очередные переговоры и прочее, но каждая сторона будет защищать свою точку зрения», — заметил специалист.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов также отметил, что пока прогресса в переговорах достичь не удалось.

«При этом политического диалога не просматривается. Также складывается ощущение, что если серьёзные игроки — Россия, США, члены Совбеза ООН — не возьмутся за урегулирование ситуации, то она лишь продолжит ухудшаться», — сказал он в беседе с RT.

По словам Тарасова, Ближний Восток чрезвычайно «перегружен» конфликтами — война идёт в Сирии, Ираке, Йемене. Напряжённая обстановка складывается из-за трений между США и Ираном. Такие натянутые отношения в регионе, считает аналитик, серьёзно осложняют ситуацию.

«Международному сообществу необходимо посадить стороны конфликта за стол переговоров и урегулировать политическую ситуацию в Палестине, где есть противоположные взгляды на отношения с Израилем. Кроме того, израильское руководство должно стать более гибким и идти на компромиссы. Также многое будет зависеть от предложений США и России, которые могут — не сразу, но на долгое время — установить перемирие», — заключил политолог.

Хронология событий

Накануне Израиль нанёс около 70 ударов по позициям ХАМАС. Таким образом, Тель-Авив отреагировал на убийство израильского военнослужащего на границе с сектором Газа. Инцидент произошёл в ходе акции протеста под названием «Великий марш возвращения», которая длится уже более четырёх месяцев.

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В ответ израильская армия начала массированную бомбардировку военных объектов движения ХАМАС.

«Армия разрушила три военных лагеря батальонов ХАМАС в Зейтуне, Хан-Юнисе и Эль-Бурейдже. За последние несколько часов армия действовала с большой силой против террористических целей движения ХАМАС, изначально были атакованы восемь целей огнём танков и самолётов, затем истребители поразили ещё 60 военных объектов», — сообщили в ЦАХАЛ.

В результате ударов Израиля погибли три палестинца, ещё один человек был убит в ходе столкновений.

Палестина выпустила по израильской территории три ракеты, две из которых были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Ещё одна разорвалась в пустынной местности.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выступил с предостережением в адрес руководства ХАМАС. Он отметил, что попытки нападения обернутся для них большим ущербом.

«Вся ответственность за разрушения и гибель людей ляжет на ХАМАС», — добавил он.

Между тем, по словам спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Николая Младенова, обе стороны должны немедленно «сделать шаг назад от края пропасти». Дипломат подчеркнул, что попытки провокаторов развязать ещё одну палестино-израильскую войну не должны увенчаться успехом.

Наиболее серьёзная эскалация палестино-израильского конфликта за последнее время произошла летом 2014 года. Тогда ЦАХАЛ провёл в секторе Газа операцию «Несокрушимая скала». В ходе тех событий погибли свыше 2000 палестинцев и 73 израильтянина.