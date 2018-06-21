«В составе украинской армии это бесполезное оружие»: сможет ли Киев получить американский комплекс Patriot

Киев рассчитывает купить американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, ведомство может приобрести пять дивизионов за $4 млрд. Однако источники RT в Минобороны Украины сомневаются, что стране удастся найти средства для сделки с Вашингтоном. К тому же, по мнению экспертов, если американцы и продадут украинцам Patriot, то «устаревшей модификации и по неадекватно высокой цене». Каковы шансы Киева усилить свою ПВО, разбирался RT.

Министр обороны Украины Степан Полторак рассчитывает, что правительство страны сможет найти средства на приобретение американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. По его словам, появление этой системы в ВСУ позволило бы «закрыть границу» с РФ. Такое заявление глава военного ведомства сделал на заседании кабмина 20 июня.

Полторак сообщил, что украинской армии необходимо пять дивизионов Patriot. Средства на покупку столь дорогостоящей системы, как полагает министр, Украина может извлечь из борьбы с контрабандой.

«$4 млрд хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов американской системы ПВО Patriot и полностью могли бы закрыть границу с Россией», — сказал Полторак.

По подсчётам главы МВД Украины Арсена Авакова, жёсткий курс на обуздание контрабанды принесёт бюджету страны от 70 до 100 млрд гривен ($2,6 млрд — $3,8 млрд). 18 июня план борьбы с контрабандой был представлен премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Шкура неубитого медведя»

Источник RT в Минобороны Украины отметил, что покупка Patriot — это «личное предположение Степана Полторака, за которым пока ничего нет». По словам собеседника RT, заявление главы оборонного ведомства не было согласовано с правительством.

Министр обороны Украины Степан Полторак

© Gleb Garanich/Reuters

Источник RT в партии «Народный фронт» назвал инициативу главы Минобороны Украины «делёжкой шкуры неубитого медведя». Он убеждён, что Киев не сможет извлечь сумму в $4 млрд из борьбы с контрабандой.

«Контрабандисты неплохо платят таможенникам и приобретают дорогие системы слежения, которые позволяют им без проблем обойти пограничников. Это огромный рынок, который никто просто так не отдаст», — сообщил собеседник RT.

Patriot — это система ПВО/ПРО среднего и дальнего радиуса действия, которая способна поражать широкий спектр авиационной техники, крылатых и баллистических ракет.

Американский ЗРК пользуется достаточно большим спросом у союзников и партнёров США. В конце марта 2018 года контракт на поставку Patriot подписало правительство Польши. Стоимость сделки составила $4,75 млрд. Первые поставки начнутся в 2022 году. Помимо Варшавы, американские ЗРК получит Румыния ($3,9 млрд) и нейтральная Швеция ($3,3 млрд).

Реанимация системы ПВО

Укрепление противовоздушной и противоракетной обороны — одно из важнейших направлений модернизации ВСУ. В середине ноября 2015 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов признал неспособность армии «отразить угрозы с воздуха».

По его словам, Киев испытает «серьёзные проблемы по обеспечению прикрытия украинско-российского границы». В связи с этим Украина приступила к ремонту и модернизации стоящих на вооружении ЗРК, радиолокационных станций (РЛС) и истребительной авиации.

В частности, Киев совершенствует возможности комплекса С-125 «Печора». Дальность поражения обновлённого ЗРК должна превысить 40 км. Кроме того, по словам президента Украины Петра Порошенко, в модернизированной версии значительно улучшатся показатели обнаружения и поражения «высокоманёвренных целей».

«Украина действительно беззащитна, так как не смогла грамотно распорядиться богатым наследством СССР в сфере ПВО. Сейчас, чтобы прикрыть хоть какие-то объекты, Киев пытается реанимировать С-125 и С-300ПТ. Однако это комплексы предыдущего поколения и серьёзной опасности они не представляют», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, на обновление системы ПВО Киеву потребуются колоссальное количество средств. Покупка Patriot сопоставима с годовым объёмом военного бюджета Украины, который в 2018 году составил 165 млрд гривен ($6,3 млрд).

Следом за Javelin

США оказывают Украине военную помощь с 2014 года. В общей сложности Киев получил около $1 млрд в виде поставок подержанной бронетехники, систем контрбатарейной борьбы, амуниции и всевозможного оборудования для военных нужд.

В апреле 2018 года США впервые передали Украине летальное оружие. Речь идёт о нашумевшей поставке переносных противотанковых ракетных установок Javelin. При этом Вашингтон взял у Киева обязательство не применять комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.

Американские комплексы Javelin

© U.S. Pacific Command / Flickr

Источник RT в Минобороны Украины полагает, что США следом за Javelin вполне могут одобрить сделку по Patriot. Аналогичной точки зрения придерживается Кнутов. При этом эксперт убеждён, что «Киев может рассчитывать только на устаревшую модификацию», характеристики которой почти не отличаются от советских ЗРК, которыми вооружены ВСУ.

Москалькова попросила генсека Совета Европы помочь морякам судна «Норд» на Украине «Новейший Pac 3 Patriot Украина не получит хотя бы в силу того, что комплекс встроен в американскую систему ПРО. В составе украинской армии это будет бесполезное оружие. Скорее всего, американцы отдадут Patriot предыдущей версии, причём по неадекватно высокой цене», — сказал Кнутов.

Также эксперт отметил, что возможная передача Patriot ВСУ наверняка станет предметом политического торга. Поставка даже устаревшей версии ЗРК вызовет резкую негативную реакцию России и некоторых европейских государств.

«В любом случае передача Patriot обострит обстановку в регионе, и поэтому противодействовать сделке будет не только Россия, но, полагаю, и страны — участницы нормандского формата (Германия и Франция). Положительное решение по поставке ЗРК станет крупной провокацией США», — резюмировал Кнутов.